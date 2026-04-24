Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun devant le Bureau d’Info Touristique Lauzun

Lauzun

Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun

devant le Bureau d’Info Touristique 5 rue Marcel Hervé Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Monique, Raconteuse de Pays, vous propose une visite guidée du village en vous accompagnant dans les ruelles pour une immersion dans les pas du Duc. Départ devant le Bureau d’Information Touristique.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Monique, Raconteuse de Pays, vous propose une visite guidée du village en vous accompagnant dans les ruelles pour une immersion dans les pas du Duc. Départ devant le Bureau d’Information Touristique. .

devant le Bureau d’Info Touristique 5 rue Marcel Hervé Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95

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English : Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun

On the occasion of the European Heritage Days, Monique, Raconteuse de Pays, offers you a guided tour of the village by accompanying you in the narrow streets for an immersion in the steps of the Duke. Departure in front of the Tourist Information Office.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun Lauzun a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Lauzun