Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun devant le Bureau d’Info Touristique Lauzun
Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun devant le Bureau d’Info Touristique Lauzun samedi 19 septembre 2026.
Lauzun
Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun
devant le Bureau d’Info Touristique 5 rue Marcel Hervé Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:15:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Monique, Raconteuse de Pays, vous propose une visite guidée du village en vous accompagnant dans les ruelles pour une immersion dans les pas du Duc. Départ devant le Bureau d’Information Touristique.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Monique, Raconteuse de Pays, vous propose une visite guidée du village en vous accompagnant dans les ruelles pour une immersion dans les pas du Duc. Départ devant le Bureau d’Information Touristique. .
devant le Bureau d’Info Touristique 5 rue Marcel Hervé Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95
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English : Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun
On the occasion of the European Heritage Days, Monique, Raconteuse de Pays, offers you a guided tour of the village by accompanying you in the narrow streets for an immersion in the steps of the Duke. Departure in front of the Tourist Information Office.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun Lauzun a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Lauzun
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