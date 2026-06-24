Micro-Folie Atelier Éventail Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Atelier Éventail

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez nombreux à l’atelier créatif Éventail proposé par l’association Harmonie et la Micro-Folie.

Venez nombreux à l’atelier créatif Éventail proposé par l’association Harmonie et la Micro-Folie. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Atelier Éventail

We hope to see many of you at the %E0 C%E9ventail creative workshop organized by the Harmonie association and Micro-Folie.

L’événement Micro-Folie Atelier Éventail Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun