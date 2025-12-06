Course cycliste

Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez nombreux participer ou juste encourager les coureurs lors du grand prix organisé par l’association Cyclo Club Lauzunais ! Au programme compétition toutes catégories avec la remise des prix suivie d’un moment convivial.

Venez nombreux participer ou juste encourager les coureurs lors du grand prix organisé par l’association Cyclo Club Lauzunais ! Au programme départ des catégories 3, 4, les féminines et les jeunes suivis après par celui des catégories 1 et 2. Compétition toutes catégories avec la remise des prix suivie d’un moment convivial. .

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 63 34 00 killyane.gomer@orange.fr

English : Course cycliste

Come and take part in the grand prix organized by Cyclo Club Lauzunais, or just cheer on the riders! On the program: competition in all categories with prize-giving followed by a convivial moment.

L’événement Course cycliste Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun