Académie Festival de musique Rue du renfort Lauzun

Lauzun

Académie Festival de musique

Rue du renfort Château de Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17

Lauzun en Musiques organise leur Académie-Festival avec des cours d’interprétation (sur inscription) et des concerts. Il y aura 3 concerts sous la halle par les jeunes talents et 4 concerts au château par les artistes invités. Retrouvez Gaspard Dehaene, Paul Zientara et Anne Queffelec.

L’association Lauzun en Musiques organise des cours d’interprétation et des concerts pour leur Académie-Festival. Les cours sont sur inscription. Il y aura 3 concerts donnés sous la halle par les jeunes talents. Les 4 concerts au château seront proposés par les artistes invités, accompagnés pour le grand final par les stagiaires. Gaspard Dehaene au piano et Paul Zientara alto animeront les mastersclasses. Ils seront rejoints par Anne Queffelec au piano, l’invitée d’honneur. .

Rue du renfort Château de Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 62 77 27 daniel@lauzunenmusiques.fr

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English : Académie Festival de musique

Lauzun en Musiques organizes their Académie-Festival with performance classes (registration required) and concerts. There will be 3 concerts under the covered market by young talents and 4 concerts at the château by guest artists. Join Gaspard Dehaene, Paul Zientara and Anne Queffelec.

L’événement Académie Festival de musique Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun