Thé dansant du Club Les Hirondelles Salle polyvalente Lauzun
Thé dansant du Club Les Hirondelles Salle polyvalente Lauzun dimanche 6 septembre 2026.
Thé dansant du Club Les Hirondelles
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’association des aînés ruraux le Club des Hirondelles vous propose un thé dansant. Super ambiance !
L’association des aînés ruraux le Club des Hirondelles vous propose un thé dansant. Super ambiance ! .
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 07 36
English : Thé dansant du Club Les Hirondelles
The Club des Hirondelles, a rural seniors’ association, invites you to a tea dance. Great atmosphere!
L’événement Thé dansant du Club Les Hirondelles Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun