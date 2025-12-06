Thé dansant du Club Les Hirondelles Salle polyvalente Lauzun

Thé dansant du Club Les Hirondelles

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

L’association des aînés ruraux le Club des Hirondelles vous propose un thé dansant. Super ambiance !

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 07 36

The Club des Hirondelles, a rural seniors’ association, invites you to a tea dance. Great atmosphere!

