Forum des associations Sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Forum des associations

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:45:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Vous recherchez une activité de loisirs, le forum des associations Lauzunaises organisé par la municipalité est fait pour vous ! Découvrez également le concept de la Micro Folie, musée numérique modulable proposant des contenus culturels,… Pot de l’amitié offert à la fin de la matinée.

Vous recherchez une activité de loisirs, le forum des associations Lauzunaises organisé par la municipalité est fait pour vous ! Qu’elle soit sportive, culturelle ou de loisirs, venez découvrir toutes les associations du village en un seul lieu. Découvrez également le concept de la Micro Folie, musée numérique modulable que l’on peut installer partout et proposant des contenus culturels, ludiques et technologiques. Pot de l’amitié offert à la fin de la matinée. .

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21

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English : Forum des associations

If you’re looking for a leisure activity, the forum of Lauzun associations organized by the municipality is for you! Discover the Micro Folie concept, a modular digital museum offering cultural content,… Pot de l’amitié offered at the end of the morning.

L’événement Forum des associations Lauzun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Lauzun