Micro-Folie Atelier d’écriture Salle du conseil, sous la halle Lauzun
vendredi 28 août 2026 · Salle du conseil, sous la halle · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Micro-Folie Atelier d’écriture
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Venez nombreux à l’atelier d’écriture s’inspirant des tableaux du musée numérique proposé par la Micro-Folie. Sur inscription.
Venez nombreux à l’atelier d’écriture s’inspirant des tableaux du musée numérique proposé par la Micro-Folie. Sur inscription. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Atelier d’écriture
We hope to see many of you at the writing workshop inspired by the paintings in the digital museum, presented by Micro-Folie. Registration required.
L’événement Micro-Folie Atelier d’écriture Lauzun a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun
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