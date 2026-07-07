Micro-Folie Atelier d’écriture Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Atelier d’écriture

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez nombreux à l’atelier d’écriture s’inspirant des tableaux du musée numérique proposé par la Micro-Folie. Sur inscription.

Venez nombreux à l’atelier d’écriture s’inspirant des tableaux du musée numérique proposé par la Micro-Folie. Sur inscription. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Atelier d’écriture

We hope to see many of you at the writing workshop inspired by the paintings in the digital museum, presented by Micro-Folie. Registration required.

L’événement Micro-Folie Atelier d’écriture Lauzun a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun