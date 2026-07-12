Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Diffusion de la série « À musée vous, à musée moi »

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29

Venez nombreux à la projection en continu de la série courte « À musée vous, à musée moi », composée de 30 épisodes de 20 minutes chacun. C’est une série qui revisite avec humour les chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture et de retour.

Venez nombreux à la projection en continu de la série courte « À musée vous, à musée moi », composée de 30 épisodes de 20 minutes chacun. C’est une série qui revisite avec humour les chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture et de retour, entre culture et amusement, vous ne risquez pas de vous ennuyer ! .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Diffusion de la série « À musée vous, à musée moi »

We hope to see many of you at the streaming screening of the short series « %C0 mus%E9e vous, %E0 mus%E9e moi, » consisting of 30 episodes, each 20 minutes long. This series takes a humorous look at masterpieces from the history of painting and beyond.

L’événement Micro-Folie Diffusion de la série « À musée vous, à musée moi » Lauzun a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun