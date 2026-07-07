Micro-Folie projection l’Odysée Africaine Salle du conseil, sous la halle Lauzun
vendredi 24 juillet 2026 · Salle du conseil, sous la halle · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Micro-Folie projection l’Odysée Africaine
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez nombreux à la projection du spectacle-concert L’Odyssée africaine. Découvrez l’histoire, la culture et plus à travers l’Afrique par cette visualisation racontée autrement que comme un documentaire, mais par des chanteurs.
Venez nombreux à la projection du spectacle-concert L’Odyssée africaine. Découvrez l’histoire, la culture et plus à travers l’Afrique par cette visualisation racontée autrement que comme un documentaire, mais par des chanteurs. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie projection l’Odysée Africaine
We hope to see many of you at the screening of the concert-show *L’Odyss%E9e africaine*. Discover the history, culture, and more of Africa through this presentation, which is told not as a documentary but by singers.
L’événement Micro-Folie projection l’Odysée Africaine Lauzun a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun
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