Micro-Folie projection l’Odysée Africaine Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie projection l’Odysée Africaine

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez nombreux à la projection du spectacle-concert L’Odyssée africaine. Découvrez l’histoire, la culture et plus à travers l’Afrique par cette visualisation racontée autrement que comme un documentaire, mais par des chanteurs.

Venez nombreux à la projection du spectacle-concert L’Odyssée africaine. Découvrez l’histoire, la culture et plus à travers l’Afrique par cette visualisation racontée autrement que comme un documentaire, mais par des chanteurs. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie projection l’Odysée Africaine

We hope to see many of you at the screening of the concert-show *L’Odyss%E9e africaine*. Discover the history, culture, and more of Africa through this presentation, which is told not as a documentary but by singers.

L’événement Micro-Folie projection l’Odysée Africaine Lauzun a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun