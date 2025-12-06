Comice agricole Lauzun
Comice agricole Lauzun samedi 11 juillet 2026.
Comice agricole
Lac de Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Comice agricole autour du lac à l’occasion de la fête du village !
Comice agricole autour du lac à l’occasion de la fête du village ! .
Lac de Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 49 39
English : Comice agricole
Comice agricole around the lake for the village fête!
L’événement Comice agricole Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun