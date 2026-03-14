Lauzun

Micro-Folie Rallye photos

Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez nombreux participer au rallye photos proposé par la Micro-Folie durant tout l’été.

Venez nombreux participer au rallye photos proposé par la Micro-Folie durant tout l’été. .

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Rallye photos

We hope to see many of you participate in the photo scavenger hunt organized by Micro-Folie throughout the summer.

L’événement Micro-Folie Rallye photos Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun