Micro-Folie Atelier création florale Salle du conseil, sous la halle Lauzun
Micro-Folie Atelier création florale Salle du conseil, sous la halle Lauzun samedi 4 juillet 2026.
Lauzun
Micro-Folie Atelier création florale
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez nombreux à l’atelier création florale à la manière de Matisse proposé par la Micro-Folie.
Venez nombreux à l’atelier création florale à la manière de Matisse proposé par la Micro-Folie. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Atelier création florale
We hope to see many of you at the Floral Design in the Style of Matisse workshop hosted by Micro-Folie.
L’événement Micro-Folie Atelier création florale Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun
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