Lauzun

Guinguette au lac

Au lac Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Lors de la fête au lac, venez vous déhancher à la guinguette organisée par le Comité des Fêtes. Ce moment musical et convivial est animé par Terry et Sussie.

Lors de la fête au lac, venez vous déhancher à la guinguette organisée par le Comité des Fêtes. Ce moment musical et convivial est animé par Terry et Sussie. .

Au lac Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com

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English : Guinguette au lac

During the lake festival, come and sway to the guinguette organized by the Comité des Fêtes. Terry and Sussie provide the musical entertainment.

L’événement Guinguette au lac Lauzun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun