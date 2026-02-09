Micro-folie, créer ton autoportrait à la manière de Jean Dubuffet Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-folie, créer ton autoportrait à la manière de Jean Dubuffet

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

À partir d’une photo de toi imprimée, utilise du papier carbone pour redessiner et transformer ton visage. Puis, joue avec les couleurs et les formes typiques de l’univers de Jean Dubuffet pour créer un autoportrait original et expressif.

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

English : Micro-folie, créer ton autoportrait à la manière de Jean Dubuffet

Starting with a printed photo of yourself, use carbon paper to redraw and transform your face. Then play with the colors and shapes typical of Jean Dubuffet’s world to create an original, expressive self-portrait.

