Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria Salle du conseil, sous la halle Lauzun
samedi 18 juillet 2026 · Salle du conseil, sous la halle · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25
Venez nombreux à la diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria proposée par la Micro-Folie. L’épisode dure 52 minutes.
Venez nombreux à la diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria proposée par la Micro-Folie. L’épisode dure 52 minutes. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria
We hope to see many of you at the screening of the documentary *Les Trésors du Nigeria*, presented by Micro-Folie. The episode is 52 minutes long.
L’événement Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun
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