Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25

Venez nombreux à la diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria proposée par la Micro-Folie. L’épisode dure 52 minutes.

Venez nombreux à la diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria proposée par la Micro-Folie. L’épisode dure 52 minutes. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria

We hope to see many of you at the screening of the documentary *Les Trésors du Nigeria*, presented by Micro-Folie. The episode is 52 minutes long.

L’événement Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun