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Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria Salle du conseil, sous la halle Lauzun

samedi 18 juillet 2026 · Salle du conseil, sous la halle · Lauzun

Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Salle du conseil, sous la halle
Adresse
Rue Taillefer
Ville
47410 Lauzun
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Lauzun

Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25

Venez nombreux à la diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria proposée par la Micro-Folie. L’épisode dure 52 minutes.
Venez nombreux à la diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria proposée par la Micro-Folie. L’épisode dure 52 minutes.   .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40  bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria

We hope to see many of you at the screening of the documentary *Les Trésors du Nigeria*, presented by Micro-Folie. The episode is 52 minutes long.

L’événement Micro-Folie Diffusion du documentaire Les Trésors du Nigéria Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun

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