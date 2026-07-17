Concert de Jazz, Conservatoire de musique, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de musique · Grasse
Informations pratiques
Concert de Jazz Samedi 19 septembre, 18h30 Conservatoire de musique Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Le pianiste et compositeur Daniel GOYONE vous invite à découvrir son nouvel album No Claves.
À la fois sensible et évocateur, son univers musical conjugue la vitalité rythmique et l’esprit d’ouverture du jazz à une écriture d’une grande précision. Portées par des musiciens aussi brillants solistes qu’interprètes, ses compositions se déploient avec élégance, finesse et intensité.
Daniel GOYONE, piano – Thierry BONNEAUX, vibraphone / percussions – Nicolas MARTY, contrebasse – Jérôme MARINETTE, trompette
Conservatoire de musique 6 rue du Saut 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le pianiste et compositeur Daniel GOYONE vous invite à découvrir son nouvel album No Claves.
© Ville de Grasse
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