Concert de jazz Robinson Khoury Millau
samedi 6 mars 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Concert de jazz Robinson Khoury
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 14 – 14 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-06
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Mÿa
Le jeune virtuose Robinson Khoury, tromboniste et compositeur, est une révélation de la scène jazz. Il a collaboré avec Quincy Jones, Michel Portal, Ibrahim Maalouf, Natacha Atlas, et a contribué au succès de l’ensemble de cuivres Octotrip et du groupe franco-syrien Sarãb. Ses quatre albums en tant que leader reflètent avec éclat sa technique lyrique et sa quête constante de sonorités nouvelles. Robinson Khoury a obtenu le prix Django-Reinhardt de l’Académie du Jazz en 2024.
Avec l’album Mÿa, ce tromboniste d’origine libanaise interroge ses racines et celles du monde, au gré d’explorations musicales inventives. Dans un climat empreint d’onirisme, son trio marie le jazz et les résonances électroniques et s’inspire des mélodies anciennes, des rythmes sur peaux, de la musique arabe, pour nous donner à entendre le chant des plus infimes briques de l’univers .
Trombone, synthétiseur modulaire, voix Robinson Khoury Percussions digitales, voix Anissa Nehari Piano, synthétiseurs, voix Léo Jassef
Il ouvre la voie vers un territoire encore vierge, empreint d’un mystère impénétrable, et, à plus d’une reprise, il touche au sublime. Choc Jazz Magazine
durée 1 h 20
Tout public à partir de 8 ans
Concert proposé en co-accueil avec Millau en Jazz
Autour du spectacle
22h30 After musical dansant. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
L’événement Concert de jazz Robinson Khoury Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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