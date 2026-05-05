Concert de Krachta Valda, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon

Concert de Krachta Valda Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Concert Krachta Valda

Krachta Valda est une formation jazz manouche qui perpétue la tradition depuis 2008…

Inspiré par le maître du style Django Reinhardt, le groupe Krachta Valda a peu à peu affirmé sa personnalité avec des créations originales : des compositions dans lesquelles les musiciens partagent leurs énergies et leurs émotions dans le respect des codes du style…

Formée de deux guitares et d’une contrebasse la formation Krachta Valda invite régulièrement des solistes : saxophoniste, violoniste, accordéoniste et dernièrement un trompettiste pour la sortie de son sixième opus « King of the Kangoo » en 2023.

Avec plus de 500 concerts à son actif Krachta Valda est une formation expérimentée et professionnelle qui réjouira le public de vos festivals, théâtres, scènes musicales, mais également vos évènements privés tels que vins d’honneur, comités d’entreprise, animations festives…

En toutes circonstances, les musiciens de Krachta Valda privilégient toujours le bien-être du public et le partage, car sans écoute pas de musique !

Horaires : à 18h et 20h

Lieu : Extérieur devant le musée (ou repli dans le hall)

Tout public

Durée : environ 45 minutes

Sans réservation

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr http://www.facebook.com/mbaa.besancon Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon “musée à croissance illimitée”, concept inventé par Le Corbusier. Les deux architectures dialoguent, tout comme les collections d’archéologie et les collections beaux-arts.

S’inscrivant dans le paysage culturel français et international, la plus ancienne collection publique de France, née en 1694, peut s’enorgueillir de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale de sa collection d’art graphique (plus de 8000 dessins), il dispose d’un important patrimoine archéologique local, méditerranéen et égyptien, de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVe au XXe siècle. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.

Concert Krachta Valda

© Krachta Valda