Concert de la chorale À peu près !, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Villa Gabrielle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Concert de la chorale À peu près ! Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Gabrielle Nord
Gratuit- Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 14h30, la chorale À peu Près donne un mini-concert à la villa Gabrielle !
À Peu Près est une chorale éphémère, joyeuse et pleine d’élan, qui rassemble des participant·es de tous niveaux pour créer en peu de temps un moment musical vibrant et profondément humain. Porté par une énergie collective communicative, le groupe propose un répertoire polyphonique accessible, lumineux et résolument feel good, idéal pour un instant convivial, participatif ou intergénérationnel.
Un format unique qui va vous envoyer de la joie !
Horaires
Dimanche 20 septembre à 14h30
Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France
Dimanche 20 septembre à 14h30, la chorale À peu Près donne un mini-concert à la villa Gabrielle ! concert chorale
Association d’Anatole à Guernouillard
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