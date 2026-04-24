Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral L’Espace Cristal Portes-lès-Valence
Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral L’Espace Cristal Portes-lès-Valence samedi 9 mai 2026.
Portes-lès-Valence
Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral
L’Espace Cristal 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 20:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Concert de chansons françaises contemporaines avec Cantavioure et Chœur Mistral, au profit de l’association Étoile Entr’aide.
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L’Espace Cristal 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 04 20 52
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English :
Concert of contemporary French songs with Cantavioure and Ch?ur Mistral, in aid of the Étoile Entr’aide association.
L’événement Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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