Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral L’Espace Cristal Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral

L’Espace Cristal 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 20:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Concert de chansons françaises contemporaines avec Cantavioure et Chœur Mistral, au profit de l’association Étoile Entr’aide.

.

L’Espace Cristal 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 04 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert of contemporary French songs with Cantavioure and Ch?ur Mistral, in aid of the Étoile Entr’aide association.

L’événement Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme