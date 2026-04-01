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Labo Curieux Semaine verte MJC La Canopée Portes-lès-Valence

Labo Curieux Semaine verte MJC La Canopée Portes-lès-Valence vendredi 24 avril 2026.

Lieu : MJC La Canopée

Adresse : Centre culturel Louis Aragon

Ville : 26800 Portes-lès-Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Portes-lès-Valence

Labo Curieux Semaine verte

MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :
2026-04-24

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MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96  accueil@lacanopee26.fr

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L’événement Labo Curieux Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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