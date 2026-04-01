Labo Curieux Semaine verte MJC La Canopée Portes-lès-Valence
Labo Curieux Semaine verte MJC La Canopée Portes-lès-Valence vendredi 24 avril 2026.
Portes-lès-Valence
Labo Curieux Semaine verte
MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Venez créer vos propres cartes à germer !
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MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr
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L’événement Labo Curieux Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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