Labo Curieux Semaine verte MJC La Canopée Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Labo Curieux Semaine verte

MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez créer vos propres cartes à germer !

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MJC La Canopée Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr

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English :

Come and create your own sprout cards!

L’événement Labo Curieux Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme