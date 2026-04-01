Lecture Beau et vert Semaine verte Jardins Partagés Portes-lès-Valence
Lecture Beau et vert Semaine verte Jardins Partagés Portes-lès-Valence mercredi 22 avril 2026.
Portes-lès-Valence
Lecture Beau et vert Semaine verte
Jardins Partagés 17 allée Bartholdi Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 10:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Quand la nature si belle chuchote des histoires, des comptines, des chansons aux tout petits.
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Jardins Partagés 17 allée Bartholdi Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
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English :
When nature whispers stories, rhymes and songs to the little ones.
L’événement Lecture Beau et vert Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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