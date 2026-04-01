Lecture Beau et vert Semaine verte Jardins Partagés Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Lecture Beau et vert Semaine verte

Jardins Partagés 17 allée Bartholdi Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 10:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Quand la nature si belle chuchote des histoires, des comptines, des chansons aux tout petits.

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Jardins Partagés 17 allée Bartholdi Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

When nature whispers stories, rhymes and songs to the little ones.

L’événement Lecture Beau et vert Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme