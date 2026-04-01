Troc vert et portes ouvertes des jardins partagés Semaine verte Jardins Partagés Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Troc vert et portes ouvertes des jardins partagés Semaine verte

Jardins Partagés 17 rue Bartholdi Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Canopée MJC-Centre social vous propose d’échanger vos plantes, semis, boutures… Ouvert à tous. Les jeunes du Pop’Jeunes proposeront une fresque participative. Les jardiniers vous accueilleront dans leurs parcelles.

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Jardins Partagés 17 rue Bartholdi Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr

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English :

La Canopée MJC-Centre social invites you to exchange your plants, seedlings, cuttings… Open to all. Young people from Pop?Jeunes will present a participatory fresco. Gardeners welcome you to their plots.

L’événement Troc vert et portes ouvertes des jardins partagés Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme