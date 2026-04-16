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Safari petites bêtes Semaine verte Parc Louis Aragon Portes-lès-Valence

Safari petites bêtes Semaine verte Parc Louis Aragon Portes-lès-Valence samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parc Louis Aragon

Adresse : 1 rue Louis Aragon

Ville : 26800 Portes-lès-Valence

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif :

Portes-lès-Valence

Safari petites bêtes Semaine verte

Parc Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

La LPO vous embarque avec des filets à papillons et des boites loupes pour observer et en apprendre plus sur le monde des miniatures.
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Parc Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65  mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

The LPO takes you on board with butterfly nets and magnifying boxes to observe and learn more about the world of miniatures.

L’événement Safari petites bêtes Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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