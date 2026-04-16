Safari petites bêtes Semaine verte Parc Louis Aragon Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Safari petites bêtes Semaine verte

Parc Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La LPO vous embarque avec des filets à papillons et des boites loupes pour observer et en apprendre plus sur le monde des miniatures.

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Parc Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

The LPO takes you on board with butterfly nets and magnifying boxes to observe and learn more about the world of miniatures.

L’événement Safari petites bêtes Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme