Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21 18:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Lucien Dupuis, géographe, viendra nous présenter son livre intitulé Forêts et arbres de la Drôme , fruit d’années de randonnées dans tout le département à la géographie et au climat si variés.

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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

Geographer Lucien Dupuis will be on hand to present his book Forêts et arbres de la Drôme , the fruit of years of hiking in the department?s varied geography and climate.

L’événement Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme