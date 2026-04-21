Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence
Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mardi 21 avril 2026.
Portes-lès-Valence
Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21 18:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Lucien Dupuis, géographe, viendra nous présenter son livre intitulé Forêts et arbres de la Drôme , fruit d’années de randonnées dans tout le département à la géographie et au climat si variés.
.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Geographer Lucien Dupuis will be on hand to present his book Forêts et arbres de la Drôme , the fruit of years of hiking in the department?s varied geography and climate.
L’événement Conférence On se met au vert Forêts et Arbres de la Dôme Semaine verte Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Portes-lès-Valence (Drôme)
- Lecture Beau et vert Semaine verte Jardins Partagés Portes-lès-Valence 22 avril 2026
- Labo Curieux Semaine verte MJC La Canopée Portes-lès-Valence 24 avril 2026
- Safari petites bêtes Semaine verte Parc Louis Aragon Portes-lès-Valence 25 avril 2026
- Exposition de voiture anciennes, ventes et bourse d’échanges Espace Cristal Portes-lès-Valence 25 avril 2026
- Troc vert et portes ouvertes des jardins partagés Semaine verte Jardins Partagés Portes-lès-Valence 25 avril 2026