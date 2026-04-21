Concert de la Chorale des peuples rue de la Louvière Épinal

Épinal

Concert de la Chorale des peuples

rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La Chorale des Peuples donne un concert au profit de l association des Soins Palliatifs des Vosges.Tout public

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rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 60 47 24 80

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English :

The Chorale des Peuples gives a benefit concert for the Vosges Palliative Care Association.

L’événement Concert de la Chorale des peuples Épinal a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION