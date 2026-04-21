Concert de la Chorale des peuples rue de la Louvière Épinal
Concert de la Chorale des peuples rue de la Louvière Épinal dimanche 10 mai 2026.
Épinal
Concert de la Chorale des peuples
rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
La Chorale des Peuples donne un concert au profit de l association des Soins Palliatifs des Vosges.Tout public
0 .
rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 60 47 24 80
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English :
The Chorale des Peuples gives a benefit concert for the Vosges Palliative Care Association.
L’événement Concert de la Chorale des peuples Épinal a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION
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