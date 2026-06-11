Concert de la chorale Prélude du CLEP Compiègne samedi 27 juin 2026.

Compiègne

Concert de la chorale Prélude du CLEP

2 Avenue de Huy Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le samedi 27 juin 2026 à 20h30, à l’église Saint Paul des Sablons de Compiègne, la chorale Prélude du CLEP propose un concert aux accents latinos avec la Misa a Buenos Aires Misatango de Martin Palmeri et la Misa Creolla d’Ariel Ramirez.

Direction Yann Molénat.

Billets sur Hello Asso, chez Harmonie et à l’Office de Tourisme de Compiègne.

Le samedi 27 juin 2026 à 20h30, à l’église Saint Paul des Sablons de Compiègne, la chorale Prélude du CLEP propose un concert aux accents latinos avec la Misa a Buenos Aires Misatango de Martin Palmeri et la Misa Creolla d’Ariel Ramirez.

Direction Yann Molénat.

Billets sur Hello Asso, chez Harmonie et à l’Office de Tourisme de Compiègne. .

2 Avenue de Huy Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday June 27, 2026 at 8:30 pm, at the Saint Paul des Sablons church in Compiègne, the CLEP Prélude choir offers a concert with a Latin accent, featuring Martin Palmeri’s Misa a Buenos Aires Misatango and Ariel Ramirez’s Misa Creolla.

Conducted by Yann Molénat.

Tickets on Hello Asso, at Harmonie and at the Compiègne Tourist Office.

L’événement Concert de la chorale Prélude du CLEP Compiègne a été mis à jour le 2026-06-04 par Compiègne Pierrefonds Tourisme