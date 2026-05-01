Concert de la chorale Terracanto La Misa Tango Le bourg Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire

Concert de la chorale Terracanto La Misa Tango

Le bourg Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le dimanche 17 mai à 15h, en l’église romane Saint-Gilles de Chamalières, la très réputée chorale Terracanto, constituée d’une cinquantaine de choristes et d’un instrumentiste, interprètera une œuvre magistrale, La Misatango !

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Le bourg Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06

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English :

On Sunday May 17 at 3pm, in Chamalières’ Romanesque church of Saint-Gilles, the renowned Terracanto choir, made up of some 50 singers and an instrumentalist, will perform a masterly work, La Misatango!

L’événement Concert de la chorale Terracanto La Misa Tango Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay