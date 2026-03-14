CONCERT DE LA LYRE BITERROISE AU CONGRÈS NATIONAL DE LA CMF

avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre du Congrès national de la Confédération Musicale de France. Billetterie sur place.

Dans le cadre du Congrès national de la Confédération Musicale de France qui se tiendra à Béziers du 23 au 25 avril, retrouvez un concert de La Lyre Biterroise.

Billetterie sur place. .

avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

As part of the national congress of the Confédération Musicale de France. Tickets available on site.

L’événement CONCERT DE LA LYRE BITERROISE AU CONGRÈS NATIONAL DE LA CMF Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34