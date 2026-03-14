CONCERT DE LA LYRE BITERROISE AU CONGRÈS NATIONAL DE LA CMF Béziers
CONCERT DE LA LYRE BITERROISE AU CONGRÈS NATIONAL DE LA CMF Béziers vendredi 24 avril 2026.
CONCERT DE LA LYRE BITERROISE AU CONGRÈS NATIONAL DE LA CMF
avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Dans le cadre du Congrès national de la Confédération Musicale de France. Billetterie sur place.
Dans le cadre du Congrès national de la Confédération Musicale de France qui se tiendra à Béziers du 23 au 25 avril, retrouvez un concert de La Lyre Biterroise.
Billetterie sur place. .
avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the national congress of the Confédération Musicale de France. Tickets available on site.
L’événement CONCERT DE LA LYRE BITERROISE AU CONGRÈS NATIONAL DE LA CMF Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34