Concert de la Lyre Mélusine, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan

Informations pratiques

Concert de la Lyre Mélusine Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Lyre mélusine, association historique de la commune, vous propose un concert réunissant orchestre, chorale et quintet.

Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Les Buissonnets 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

La Lyre Mélusine, association historique de la commune, vous propose un concert regroupant orchestre, chorale et quintet.