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AGENDA · Lusignan

Concert de la Lyre Mélusine, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-et-Saint-Junien · Lusignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-et-Saint-Junien
Adresse
Les Buissonnets 86600 Lusignan
Ville
86600 Lusignan
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Concert de la Lyre Mélusine Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Lyre mélusine, association historique de la commune, vous propose un concert réunissant orchestre, chorale et quintet.

Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Les Buissonnets 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
La Lyre Mélusine, association historique de la commune, vous propose un concert regroupant orchestre, chorale et quintet.

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