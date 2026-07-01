Concert de la Presqu’île Acoustic é nous Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac
jeudi 23 juillet 2026 · Site de Fréaudour · Saint-Pardoux-le-Lac
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Lac
Concert de la Presqu’île Acoustic é nous
Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Profitez d’un concert sur le site de Fréaudour, avec le groupe Acoustic é nous (variété internationale et réunionaise). Espace aménagé et foodtrucks sur place. .
Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr
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English : Concert de la Presqu’île Acoustic é nous
L’événement Concert de la Presqu’île Acoustic é nous Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-01 par Terres de Limousin
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