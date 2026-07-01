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Concert de la Presqu’île Acoustic é nous Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac

jeudi 23 juillet 2026 · Site de Fréaudour · Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Acoustic é nous Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Site de Fréaudour
Adresse
La Presqu'île
Ville
87250 Saint-Pardoux-le-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Acoustic é nous

Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Profitez d’un concert sur le site de Fréaudour, avec le groupe Acoustic é nous (variété internationale et réunionaise). Espace aménagé et foodtrucks sur place.   .

Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40  accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île Acoustic é nous

L’événement Concert de la Presqu’île Acoustic é nous Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-01 par Terres de Limousin

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