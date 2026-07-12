Concert de la Presqu’île Oxymore Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Oxymore

Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Cet été, profitez d’un concert sur le site de Fréaudour, avec le groupe Oxymore (reprises pop-rock). Espace aménagé et foodtrucks sur place. .

Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île Oxymore

L’événement Concert de la Presqu’île Oxymore Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-01 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux