Concert de la Presqu’île Oxymore Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac
samedi 18 juillet 2026 · Site de Fréaudour · Saint-Pardoux-le-Lac
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Lac
Concert de la Presqu’île Oxymore
Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Cet été, profitez d’un concert sur le site de Fréaudour, avec le groupe Oxymore (reprises pop-rock). Espace aménagé et foodtrucks sur place. .
Site de Fréaudour La Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr
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English : Concert de la Presqu’île Oxymore
L’événement Concert de la Presqu’île Oxymore Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-01 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux
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