Concert de la Route des orgues de la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue Saint-Quentin lundi 13 juillet 2026.

Saint-Quentin

Concert de la Route des orgues de la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue

Place de la Basilique Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La Fédération Francophone des Amis de l’Orgue vous invite à embarquer pour la magique Route des Orgues , une itinérance musicale exceptionnelle à travers la Picardie.

Du 13 au 17 juillet 2026, dix-sept concerts feront résonner les plus beaux orgues du territoire dans un voyage sonore mêlant patrimoine, émotion et virtuosité.

Ouverts gratuitement au public, ces rendez-vous offriront à chacun l’occasion de découvrir la richesse et la puissance de cet instrument majestueux.

Le premier concert de cette odyssée musicale se tiendra le lundi 13 juillet à 16h, dans le cadre grandiose de la basilique de Saint-Quentin, où les voix de l’orgue viendront envelopper les pierres et faire vibrer le cœur des auditeurs.

La Fédération Francophone des Amis de l’Orgue vous invite à embarquer pour la magique Route des Orgues , une itinérance musicale exceptionnelle à travers la Picardie.

Du 13 au 17 juillet 2026, dix-sept concerts feront résonner les plus beaux orgues du territoire dans un voyage sonore mêlant patrimoine, émotion et virtuosité.

Ouverts gratuitement au public, ces rendez-vous offriront à chacun l’occasion de découvrir la richesse et la puissance de cet instrument majestueux.

Le premier concert de cette odyssée musicale se tiendra le lundi 13 juillet à 16h, dans le cadre grandiose de la basilique de Saint-Quentin, où les voix de l’orgue viendront envelopper les pierres et faire vibrer le cœur des auditeurs. .

Place de la Basilique Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 81 67 71 40 secretaireffao@sfr.fr

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English :

The Fédération Francophone des Amis de l’Orgue invites you to embark on the magical Route des Orgues , an exceptional musical itinerary through Picardy.

From July 13 to 17, 2026, seventeen concerts will make the region?s finest organs resound in a sonic journey combining heritage, emotion and virtuosity.

Open to the public free of charge, these events will give everyone the opportunity to discover the richness and power of this majestic instrument.

The first concert in this musical odyssey will take place on Monday July 13 at 4pm, in the grandiose setting of the Basilica of Saint-Quentin, where the organ?s voices will envelop the stones and thrill the hearts of listeners.

L’événement Concert de la Route des orgues de la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois