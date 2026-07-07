Concert de la Saint-Nicolas Thionville
dimanche 6 décembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Concert de la Saint-Nicolas
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 14:00:00
fin : 2026-12-06 16:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Ce concert, organisé dans le cadre des festivités de fin d’année, offre au public toutes les étoiles et la magie de Noël, juste avant le défilé de Saint-Nicolas. Soyez à l’heure car il affiche régulièrement salle comble !Tout public
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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
This concert, organized as part of the end-of-year festivities, offers the audience all the stars and magic of Christmas, just before the Saint Nicholas parade. Be sure to arrive on time, as it’s usually a sell-out!
L’événement Concert de la Saint-Nicolas Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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