Concert de la Sainte Cécile à Baugé Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou
dimanche 29 novembre 2026 · Centre Culturel René d'Anjou · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Concert de la Sainte Cécile à Baugé
Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Concert de la Sainte Cécile à Baugé
Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou
Direction Anthony LANGEREAU
Pour ses concerts de Sainte Cécile 2026, l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou a choisi de vous faire voyager dans des contrées aux influences sonores multiples. De la musique hispanique aux sonorités celtiques, en passant par des influences perses ou klezmer, les musiciens enchanteront vos oreilles des intonations des quatre coins du monde. Ce voyage prendra une coloration inhabituelle grâce au violon de Stéphane Tesnier (professeur à l’école de musique Baugeois-Vallée). Ce dernier interprétera en soliste avec l’orchestre The Song of the Sea de John Glenesk Mortimer et le concerto de l’Adieux de Georges Delerue.
Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble ce voyage aux COULEURS D’AILLEURS .
Réservation conseillée .
Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
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English :
Concert of Saint Cecilia in Baugé
L’événement Concert de la Sainte Cécile à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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