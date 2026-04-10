Bonny-sur-Loire

Concert de la sainte Cécile avec l’Harmonie de Bonny-sur-Loire

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le 15 novembre, célébrez la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Bonny-sur-Loire ! Plongez dans un concert exceptionnel où passion et mélodies envoûtantes s’unissent pour une soirée musicale inoubliable. Venez partager ce moment festif et chaleureux. Ne manquez pas cet événement !

Le 15 novembre, venez célébrer la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Bonny-sur-Loire lors d’un concert exceptionnel ! Plongez dans un univers musical riche et varié où cuivres, bois et percussions s’unissent pour vous offrir une soirée pleine d’émotion et de convivialité. Cet événement, dédié à la patronne des musiciens, est l’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir le talent des musiciens locaux et vibrer au rythme de morceaux soigneusement choisis. Que vous soyez mélomane ou simple curieux, laissez-vous emporter par la magie de la musique et partagez ce moment unique en famille ou entre amis. Entrée libre, ambiance chaleureuse garantie ! Ne manquez pas ce rendez-vous musical incontournable. .

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 53 92 19 amelie.cor@gmail.com

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English :

On November 16, celebrate Sainte Cécile with the Harmonie de Bonny-sur-Loire! Immerse yourself in an exceptional concert where passion and haunting melodies come together for an unforgettable musical evening. Come and share this warm and festive moment. Don’t miss this event!

L’événement Concert de la sainte Cécile avec l’Harmonie de Bonny-sur-Loire Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX