Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Fanfare Beaulieu-sur-Loire
Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Fanfare Beaulieu-sur-Loire samedi 21 novembre 2026.
Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Fanfare
Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
L’Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire vous invite à célébrer la Sainte-Cécile lors d’un concert exceptionnel le samedi 21 novembre ! Venez vibrer au son des musiques festives et partager un moment musical unique. Entrée libre, ambiance garantie !
L’Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire vous convie à un concert exceptionnel pour célébrer la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, le samedi 21 novembre. Venez vivre une soirée musicale festive et émouvante, où les musiciens partageront leur passion à travers un répertoire varié et entraînant. Un moment de convivialité idéal pour réunir les habitants et apprécier le talent de l’ensemble local. Que vous soyez mélomane ou simplement curieux, cette soirée promet de belles émotions dans une ambiance chaleureuse. Entrée libre, venez nombreux soutenir la culture et les traditions locales ! .
Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 32 60 hf.beaulieu@gmail.com
English :
The Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire invites you to celebrate Sainte-Cécile with an exceptional concert on Friday November 22! Come and enjoy a unique musical experience to the sound of festive music. Free admission, atmosphere guaranteed!
L’événement Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Fanfare Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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