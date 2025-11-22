Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Fanfare

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire vous invite à célébrer la Sainte-Cécile lors d’un concert exceptionnel le samedi 21 novembre ! Venez vibrer au son des musiques festives et partager un moment musical unique. Entrée libre, ambiance garantie !

L’Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire vous convie à un concert exceptionnel pour célébrer la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, le samedi 21 novembre. Venez vivre une soirée musicale festive et émouvante, où les musiciens partageront leur passion à travers un répertoire varié et entraînant. Un moment de convivialité idéal pour réunir les habitants et apprécier le talent de l’ensemble local. Que vous soyez mélomane ou simplement curieux, cette soirée promet de belles émotions dans une ambiance chaleureuse. Entrée libre, venez nombreux soutenir la culture et les traditions locales ! .

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 32 60 hf.beaulieu@gmail.com

English :

The Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire invites you to celebrate Sainte-Cécile with an exceptional concert on Friday November 22! Come and enjoy a unique musical experience to the sound of festive music. Free admission, atmosphere guaranteed!

L’événement Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie Fanfare Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX