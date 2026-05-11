Concert de la Sainte-Cécile Sarrebourg
Concert de la Sainte-Cécile Sarrebourg dimanche 22 novembre 2026.
Sarrebourg
Concert de la Sainte-Cécile
Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Un orchestre créé tout spécialement pour l’occasion rassemble les musiciens des Harmonies Municipales de Sarrebourg. L’accès est libre.Tout public
0 .
Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est hms57.secretariat@gmail.com
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English :
A specially-created orchestra featuring musicians from the Harmonies Municipales de Sarrebourg. Admission is free.
L’événement Concert de la Sainte-Cécile Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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