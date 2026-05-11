Sarrebourg

Concert de la Sainte-Cécile

Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Un orchestre créé tout spécialement pour l’occasion rassemble les musiciens des Harmonies Municipales de Sarrebourg. L’accès est libre.Tout public

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Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est hms57.secretariat@gmail.com

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English :

A specially-created orchestra featuring musicians from the Harmonies Municipales de Sarrebourg. Admission is free.

L’événement Concert de la Sainte-Cécile Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG