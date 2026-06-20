AGENDA · Lorris
Concert de la Société Musicale de Bellegarde Lorris
dimanche 5 juillet 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Concert de la Société Musicale de Bellegarde
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert de la Société Musicale de Bellegarde
Concert de la société musicale de Bellegarde. A 16h30. Gratuit. Ouvert à tous. Buvette sur place. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire cocal.lorris45@gmail.com
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English :
Concert by the Bellegarde Musical Society
L’événement Concert de la Société Musicale de Bellegarde Lorris a été mis à jour le 2026-06-20 par OT GATINAIS SUD
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