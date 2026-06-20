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AGENDA · Lorris

Concert de la Société Musicale de Bellegarde Lorris

dimanche 5 juillet 2026 · Lorris

Concert de la Société Musicale de Bellegarde Lorris

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Lorris

Concert de la Société Musicale de Bellegarde

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert de la Société Musicale de Bellegarde
Concert de la société musicale de Bellegarde. A 16h30. Gratuit. Ouvert à tous. Buvette sur place.   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire   cocal.lorris45@gmail.com

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English :

Concert by the Bellegarde Musical Society

L’événement Concert de la Société Musicale de Bellegarde Lorris a été mis à jour le 2026-06-20 par OT GATINAIS SUD

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