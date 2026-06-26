Stage de tennis de table Lorris
Stage de tennis de table Lorris lundi 6 juillet 2026.
Lorris
Stage de tennis de table
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 08:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Stage de tennis de table
Stage tennis de table pour tous. De 8h à 16h30. Prévoir pique-nique. Tarif 10€/jour/joueur. Inscription 06 71 04 15 30 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 04 15 30
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English :
Table Tennis Camp
L’événement Stage de tennis de table Lorris a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD
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