Lorris

Ouverture estivale piscine de Lorris

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-07 14:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Ouverture de la piscine

Ouverture de la piscine de Lorris de 11h à 14h .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 14 12

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English :

Pool opening

L’événement Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GATINAIS SUD