Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris
Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris lundi 6 juillet 2026.
Lorris
Ouverture estivale piscine de Lorris
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-07 14:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Ouverture de la piscine
Ouverture de la piscine de Lorris de 11h à 14h .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 14 12
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English :
Pool opening
L’événement Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GATINAIS SUD
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