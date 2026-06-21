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Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris

Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris

Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris lundi 6 juillet 2026.

Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Lorris

Ouverture estivale piscine de Lorris

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-07 14:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Ouverture de la piscine
Ouverture de la piscine de Lorris de 11h à 14h   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 14 12 

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English :

Pool opening

L’événement Ouverture estivale piscine de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GATINAIS SUD

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