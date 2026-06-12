Concert de la Vignerie Saint-Doulchard
Concert de la Vignerie Saint-Doulchard jeudi 18 juin 2026.
Saint-Doulchard
Concert de la Vignerie
1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Les Jeudis Musicaux au domaine de Varye concert de la Vignerie
Le groupe La Vignerie invite le public à un voyage musical au cœur des traditions du Berry, autour des compositions de Philippe Prieur pour sa grande cornemuse du XVIIIe siècle et des arrangements de Gilles Chabenat.
Au côté de Frédéric Paris et Frédéric Baudimant, les quatre musiciens mêlent cornemuse, vielle à roue, violon et voix dans un univers musical sensible et authentique.
Inspiré par l’imaginaire de George Sand, La Vignerie fait revivre un patrimoine musical empreint de poésie, de mémoire et d’émotions.
Jeudi 18 juin 19h30 Parc gratuit
Repli couvert sur place en cas de mauvaises conditions météorologiques .
1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86
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English :
Musical Thursdays at the Domaine de Varye: concert by La Vignerie
L’événement Concert de la Vignerie Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY
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