Informations pratiques

Marminiac

Concert de Lady Nazca

127 chemin de Valadié Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Envie d'un voyage poétique ? Les ingrédients piano, voix, contrebasse et paysage électro

Envie d'un voyage poétique ? Les ingrédients piano, voix, contrebasse et paysage électro. Dans un bel endroit typique du Lot, à manger, à boire, du frais et de la chaleur humaine.

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127 chemin de Valadié Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 10 45 75 43 asso-lan-demain@proton.me

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English :

In the mood for a poetic journey? The ingredients: piano, vocals, double bass, and an electronic soundscape

L’événement Concert de Lady Nazca Marminiac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Gourdon