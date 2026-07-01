Concert de Lady Nazca Marminiac
mardi 28 juillet 2026 · Marminiac
Informations pratiques
Marminiac
Concert de Lady Nazca
127 chemin de Valadié Marminiac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Envie d'un voyage poétique ? Les ingrédients piano, voix, contrebasse et paysage électro
Envie d'un voyage poétique ? Les ingrédients piano, voix, contrebasse et paysage électro. Dans un bel endroit typique du Lot, à manger, à boire, du frais et de la chaleur humaine.
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127 chemin de Valadié Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 10 45 75 43 asso-lan-demain@proton.me
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English :
In the mood for a poetic journey? The ingredients: piano, vocals, double bass, and an electronic soundscape
L’événement Concert de Lady Nazca Marminiac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Gourdon
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