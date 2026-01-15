Concert de Laurent Voulzy Place Stalingrad Limoges

Concert de Laurent Voulzy

Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : 38.2 – 38.2 – 68.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

2026-12-15

L’Opéra de Limoges accueille l’artiste Laurent Voulzy pour un concert en saison hivernale. Il écrit Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques. Kiss and Love.

Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

