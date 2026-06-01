CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND Rue Issalène La Canourgue
CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND Rue Issalène La Canourgue samedi 13 juin 2026.
La Canourgue
CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND
Rue Issalène Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L´Echo de Roqueprins et la chorale de Holmestrand venue tout droit de Norvège se produiront à la collégiale Saint Martin de La Canourgue à 20h30 !
Entrée libre
Concert sous la direction de François Dusol en partenariat avec Chistina Elise Wold Med Band.
L´Echo de Roqueprins et la chorale de Holmestrand venue tout droit de Norvège se produiront à la collégiale Saint Martin de La Canourgue à 20h30 !
Entrée libre
Concert sous la direction de François Dusol en partenariat avec Chistina Elise Wold Med Band. .
Rue Issalène Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
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English :
L’Echo de Roqueprins and the Holmestrand choir from Norway will perform at the Collegiale Saint Martin in La Canourgue at 8:30pm!
Free admission
Concert conducted by François Dusol in partnership with Chistina Elise Wold Med Band.
L’événement CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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