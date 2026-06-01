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CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND Rue Issalène La Canourgue

CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND Rue Issalène La Canourgue

CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND Rue Issalène La Canourgue samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Issalène

Adresse : Collégiale Saint Martin

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Participation libre

La Canourgue

CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND

Rue Issalène Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L´Echo de Roqueprins et la chorale de Holmestrand venue tout droit de Norvège se produiront à la collégiale Saint Martin de La Canourgue à 20h30 !
Entrée libre
Concert sous la direction de François Dusol en partenariat avec Chistina Elise Wold Med Band.
L´Echo de Roqueprins et la chorale de Holmestrand venue tout droit de Norvège se produiront à la collégiale Saint Martin de La Canourgue à 20h30 !
Entrée libre
Concert sous la direction de François Dusol en partenariat avec Chistina Elise Wold Med Band.   .

Rue Issalène Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 

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English :

L’Echo de Roqueprins and the Holmestrand choir from Norway will perform at the Collegiale Saint Martin in La Canourgue at 8:30pm!
Free admission
Concert conducted by François Dusol in partnership with Chistina Elise Wold Med Band.

L’événement CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET LA CHORALE DE HOLMESTRAND La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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