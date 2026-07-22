Concert de l’Ensemble instrumental de Montluçon Contes d’Andersen Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert de l’Ensemble instrumental de Montluçon Contes d’Andersen
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Plongez dans l’univers enchanteur des contes intemporels avec Andersen raconte… , un rendez-vous magique dédié au jeune public.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
Immerse yourself in the enchanting world of timeless fairy tales with %AB Andersen Tells… %BB, a magical experience designed for young audiences.
L’événement Concert de l’Ensemble instrumental de Montluçon Contes d’Andersen Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme
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