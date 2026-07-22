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AGENDA · Montluçon

Concert de l’Ensemble instrumental de Montluçon Contes d’Andersen Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Concert de l’Ensemble instrumental de Montluçon Contes d’Andersen

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Plongez dans l’univers enchanteur des contes intemporels avec Andersen raconte… , un rendez-vous magique dédié au jeune public.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Immerse yourself in the enchanting world of timeless fairy tales with %AB Andersen Tells… %BB, a magical experience designed for young audiences.

L’événement Concert de l’Ensemble instrumental de Montluçon Contes d’Andersen Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme

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