Carbonne

CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS

Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez passer un moment convivial en musique au Cinéma de Carbonne !

Événement proposé par le Cinéma de Carbonne. .

Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 91 10

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English :

Come and enjoy a convivial moment of music at the Carbonne Cinema!

L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE