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CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne

CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne

CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne samedi 11 avril 2026.

Adresse : Route de Lacaugne

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T17:30:00

Fin : 2026-04-11T

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Carbonne

CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS

Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Venez passer un moment convivial en musique au Cinéma de Carbonne !
Événement proposé par le Cinéma de Carbonne.   .

Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 91 10 

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English :

Come and enjoy a convivial moment of music at the Carbonne Cinema!

L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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