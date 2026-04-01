CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne
CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne samedi 11 avril 2026.
Carbonne
CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS
Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez passer un moment convivial en musique au Cinéma de Carbonne !
Événement proposé par le Cinéma de Carbonne. .
Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 91 10
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English :
Come and enjoy a convivial moment of music at the Carbonne Cinema!
L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE LES DIATONIKS Carbonne a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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