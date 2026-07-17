Concert de l’Ensemble Vocal de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Concert de l’Ensemble Vocal de Pontoise Dimanche 20 septembre, 15h00 Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Durée : 45 minutes environ.

Dans la chapelle.

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Concert

Lhomel