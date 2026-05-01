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Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans

Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Aldric

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 16 16 16

Le Mans

Concert de l’Ensemble vocal du Maine

Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Concert caritatif
Horizons nordiques.
Concert de l’Ensemble Vocal du Maine.
Direction Boris Bouchevreau.
Narration Jacques Gouin.

Vente de places Librairie Thuard ou HelloAsso   .

Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 11 75 39  ensemblevocaldumaine@gmail.com

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English :

Charity concert

L’événement Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Le Mans

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