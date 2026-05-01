Le Mans

Concert de l’Ensemble vocal du Maine

Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert caritatif

Horizons nordiques.

Concert de l’Ensemble Vocal du Maine.

Direction Boris Bouchevreau.

Narration Jacques Gouin.

Vente de places Librairie Thuard ou HelloAsso .

Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 11 75 39 ensemblevocaldumaine@gmail.com

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English :

Charity concert

L’événement Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Le Mans