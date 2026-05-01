Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans
Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans dimanche 31 mai 2026.
Le Mans
Concert de l’Ensemble vocal du Maine
Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert caritatif
Horizons nordiques.
Concert de l’Ensemble Vocal du Maine.
Direction Boris Bouchevreau.
Narration Jacques Gouin.
Vente de places Librairie Thuard ou HelloAsso .
Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 11 75 39 ensemblevocaldumaine@gmail.com
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English :
Charity concert
L’événement Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Le Mans
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