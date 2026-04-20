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Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse

Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse

Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Martin

Ville : 46240 Caniac-du-Causse

Département : Lot

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Caniac-du-Causse

Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot

Eglise Saint-Martin Caniac-du-Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

L'ensemble vocal L'Envol se compose de 6 chanteurs et d'une guitare pour interpréter un répertoire renouvelé de musique de la Renaissance et du monde

L'ensemble vocal L'Envol se compose de 6 chanteurs et d'une guitare pour interpréter un répertoire renouvelé de musique de la Renaissance et du monde. Cécile Cardinot à la direction, au chant et à la guitare.

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Eglise Saint-Martin Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie   chez.namphaise@gmail.com

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English :

L'ensemble vocal L'Envol consists of 6 singers and a guitar to perform a renewed repertoire of Renaissance and world music

L’événement Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Labastide-Murat

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