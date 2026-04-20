Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse
Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse dimanche 17 mai 2026.
Caniac-du-Causse
Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot
Eglise Saint-Martin Caniac-du-Causse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L'ensemble vocal L'Envol se compose de 6 chanteurs et d'une guitare pour interpréter un répertoire renouvelé de musique de la Renaissance et du monde
L'ensemble vocal L'Envol se compose de 6 chanteurs et d'une guitare pour interpréter un répertoire renouvelé de musique de la Renaissance et du monde. Cécile Cardinot à la direction, au chant et à la guitare.
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Eglise Saint-Martin Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie chez.namphaise@gmail.com
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English :
L'ensemble vocal L'Envol consists of 6 singers and a guitar to perform a renewed repertoire of Renaissance and world music
L’événement Concert de l’ensemble vocal lotois, dirigé par Cécile Cardinot Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Labastide-Murat
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